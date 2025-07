Chelsea, al via lo sfoltimento della rosa: Marc Guiu in prestito al Sunderland

Dopo il Mondiale per Club vinto il Chelsea prepara la nuova stagione e deve inevitabilmente fare i conti con una rosa extra-large. Con gli arrivi di Joao Pedro e Delap a giugno si è ridotto sensibilmente lo spazio in attacco e l’ex Barcellona Marc Guiu è il primo centravanti a lasciare Stamford Bridge. Il giovane spagnolo passa al Sunderland in prestito e sarà il titolare dell’attacco della neopromossa in Premier League, grande protagonista sul mercato con acquisti importanti come quello di Granit Xhaka dal Bayer Leverkusen. Dopo le 16 presenze e sei reti registrate lo scorso anno, Guiu cercherà di mettersi in mostra con la maglia del Sunderland e affermarsi in Premier League dopo una stagione vissuta da protagonista solo in Conference League.