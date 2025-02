Cesena, ufficiali i rinnovi di Francesconi e Pieraccini

"Cesena FC comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con il centrocampista Matteo Francesconi e il difensore Simone Pieraccini fino al 30 giugno 2028. Entrambi classe 2004 ed entrambi romagnoli, Matteo e Simone indossano la maglia bianconera rispettivamente dall’età di tredici e dieci anni e sono cresciuti insieme nel Settore Giovanile del Cavalluccio giocando in tutte le varie annate, una dopo l’altra, fino a raggiungere la prima squadra. Alla loro prima stagione tra i professionisti sono stati tra i protagonisti del trionfo bianconero, che ha permesso al Cesena FC di fare ritorno in Serie B e quest’anno hanno entrambi esordito in cadetteria, proseguendo il proprio percorso di crescita con il Cavalluccio".