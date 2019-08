Vicinissimo il ritorno in Italia di Alessio Cerci. Dopo l'ultima avventura senza grande fortuna all'Ankaragucu, in Turchia, l'esterno d'attacco sta per firmare con la Salernitana: per lui sarebbe un ritorno in Serie B dopo 11 anni. In granata ritroverebbe Gian Piero Ventura, il tecnico che più di tutti l'ha valorizzato durante le stagioni al Torino.