Alessio Cerci è un nuovo giocatore della Salernitana. L'esterno d'attacco ha firmato un contratto biennale con il club di Claudio Lotito: guadagnerà 400 mila euro a stagione, che saliranno a 800 mila in caso di promozione in Serie A, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport. In Campania, Cerci ritrova Ventura, che lo ha allenato a Torino con risultati eccellenti.