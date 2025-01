Gaetano Castrovilli lascia la Lazio dopo appena sei mesi per trasferirsi, in prestito, al Monza. Come specificato dalla squadra del presidente Lotito, la Lazio ha comunicato "di aver ceduto temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gaetano Castrovilli a favore dell'A.C. Monza". Ufficiale, quindi, il prestito del centrocampista, arrivato quest'estate da svincolato, alla squadra di Bocchetti.