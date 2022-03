Caso Dybala: Antun incontra la Juve, poi il contatto con Marotta e l'Inter

IL CASO

Il club nerazzurro aspetta l'esito del summit decisivo tra il procuratore dell'argentino e i bianconeri

Oggi no, domani neppure. Giovedì potrebbe essere invece il giorno. Prima è impossibile perché c'è la trasferta di Liverpool e perché soprattutto Marotta vuole prima attendere il faccia a faccia con la Juve: subito dopo, alla luce del summit con la dirigenza bianconera che si terrà entro le prossime 48/72 ore, l'amministratore delegato dell'Inter - ne è convinta l'emittente argentina Tyc Sports - si sentirà con Jorge Antun per fare il punto sulla situazione di Dybala. In questo momento il manager interista - che ha già comunque avuto contatti nei mesi e nelle setitmane scorse con l'entourage della Joya - sta alla finestra, in attesa che a Torino si definisca la situazione: non c'è volontà di interferire, l'Inter ha chiarito quale sia la sua posizione e interverrà concretamente solo se tra Dybala e la Juve si arriverà a una definitiva fumata nera.

Di certo al momento non c'è nulla, fuorché il fatto che siamo giunti all'ultimo capitolo della telenovela. Insomma, la Juve non ha più tempo e voglia di attendere, quella che presenterà ad Antun sarà una proposta non trattabile: un contratto in linea con l'attuale - quello che scade appunto a giugno - senza aumenti e con bonus non facilmente raggiungibili. Insomma, qualcosa che non si discosta dai 7 milioni a stagione, ingaggio considerato più che congruo dati i tempi e dato anche l'attuale rendimento del giocatore. Proposta molto più bassa rispetto alle precedenti richieste di Dybala che, sia detto, ora come ora non ha più il potere contrattuale di qualche mese fa: toccherà a lui accettare o sancire la separazione. In questo caso potrà entrare in scena l'Inter: Marotta è pronto a trasferire sull'argentino il contratto attualmente in essere per Sanchez. E a fare la differenza potrebbe essere allora non tanto la parte economica ma quella fiducia che a Milano sono pronti a concedere a Dybala e che a Torino pare invece essere venuta meno.