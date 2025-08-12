Logo SportMediaset
Mercato

Caso Donnarumma, Marquinhos: "Leggenda del club, ma questo è il calcio..."

12 Ago 2025 - 20:11
© afp

© afp

Alla viglia della Supercoppa europea, il capitano del Psg Marquinhos ha parlato dello spinoso caso legato a Gigio Donnarumma: "Sappiamo com'è il calcio: soprattutto durante il mercato è difficile. È stato un grandissimo giocatore per noi. È da tanti anni che siamo insieme, ha dato tanto al Psg rispetando moltissimo il lcub. È un grande uomo e una leggenda di questa società ma il calcio è così: sono scelte che sono state fatte, non sappiamo su cosa si è basata la discussione. Sono da 12 anni qui e tanti amici se ne sono andati, altri sono arrivati. Finché sono qui devono rispettare il club, poi quando arriva il tempo di andare si ringrazia. Se Gigio andrà o resterà saremo pronti a riaccoglierlo o salutarlo". Poi il brasiliano ex roma ha parlato anche della partita: "Il Tottenham ha più partite nelle gambe, ma siamo fiduciosi di poter portare a casa il trofeo. Ora però dobbiamo dimostrarlo sul campo". 

