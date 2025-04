Carnevali: "Mio futuro? Finora nessuna telefonata, felice al Sassuolo"

"Il mio futuro? Reputo Sassuolo una grande società, c'è un modo di lavorare difficile da trovare in altre società. Sono strafelice di essere qua e di far parte di questo gruppo e di questa famiglia. Poi è chiaro che siamo tutti ambiziosi e il desiderio a volte c'è. Ma è anche vero che devono esserci delle richieste. Siccome ad oggi non sono pervenute, il mio primo pensiero è il Sassuolo. Nel momento in cui arriverà qualche richiesta, ci faremo qualche pensiero". Così Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sul ritorno dei neroverdi nel massimo campionato, dopo un anno di Serie B.