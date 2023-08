Obiettivo Juve

L'amministratore delegato dei neroverdi ha chiarito per l'ennesima volta la posizione degli emiliani nella trattativa con la Juventus

© italyphotopress Giovanni Carnevali, Ad del Sassuolo, ha confermato l'interruzione della trattativa con la Juve per Domenico Berardi: "Resterà al Sassuolo, c'è stata una trattativa con la Juventus ma la nostra priorità era risolverla nei tempi stabiliti. Per noi ora è troppo tardi." L'esterno aveva espresso chiaramente la volontà di trasferirsi a Torino, ma i termini per chiudere l'affare richiesti dalla società neroverde sono scaduti facendo saltare tutto.

Berardi, intanto, non prenderà parte al match d'esordio contro l'Atalanta e non andrà nemmeno in panchina. Il giocatore si è voluto allenare a parte con gli altri destinati ad andare via dal Sassuolo. Una situazione complicata da sbrogliare, perché il valore tecnico e l'importanza nella rosa neroverde del classe 1994 sono indiscussi. L'esterno era stato oggetto in questa sessione di una trattativa tra Sassuolo e Lazio non andata in porto a causa dei 30 milioni richiesti per lui.