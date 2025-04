Nuova avventura in Galles per Aaron Ramsey. L'ex Juventus si fa in due per il Cardiff che, in una situazione complicata in campionato e penultimo in Championship, ha deciso di affidargli il ruolo di allenatore-giocatore. Il gallese, attualmente infortunato, guiderà la squadra al posto dell'esonerato Omer Riza per condurre i suoi compagni all'ambita salvezza.