Capello: "Per Ancelotti ultimo traguardo sarebbe vittoria con Brasile"

"Carlo Ancelotti è l'allenatore più importante del mondo" è "quello che ha vinto più di tutti, è il numero uno in assoluto" e "l'ultima competizione più importante per lui sarebbe vincere un titolo con il Brasile". Lo ha detto l'ex calciatore e allenatore Fabio Capello, rispetto alla possibilità che Ancelotti vada ad allenare la nazionale brasiliana. Riguardo alle critiche che il ct sta ricevendo in Spagna, Capello ha affermato che Ancelotti "cerca di essere il migliore" e che "quest'anno ha avuto difficoltà perchè" il Real Madrid "non ha equilibrio". Ai Blancos "manca molto la difesa", ha aggiunto.