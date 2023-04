Cambiasso allenatore? L'Olympiacos pensa all'argentino: ipotesi concreta

© Getty Images

Quante volte è stato detto e scritto che Esteban Cambiasso ha tutte le caratteristiche per diventare un buon allenatore? Competenza, conoscenze tecniche, acume tattico, carisma, grinta, empatia. Eccetera eccetera. E altrettante volte il suo nome è stato puntualmente e immancabilmente accostato all'Inter, sua ex squadra. Nei momenti più difficili, quelli in cui ci si è trovati a ipotizzare la formula di un traghettatore per trascinare fuori i nerazzurri dalle secche. Ma al di là del fatto che l'ipotesi in questione mai si è tradotta in realtà, l'obiezione principale da più parti sollevata riguardava la mancanza di esperienza del Cuchu. Ecco, esperienza che oggi Cambiasso potrebbe invece fare sedendosi su una prestigiosa panchina greca, quella dell'Olympiacos, club nel quale ha fra l'altro militato al termine della carriera, dal 2015 al 2017. La situazione al Pireo non è delle migliori e un cambio in panchina ora sembra quanto mai probabile. Al momento quella dell'ex centrocampista nerazzurro è solo una delle diverse possibilità sondate, non c'è ancora nulla di concreto ma la tentazione da entrambe le parti è forte. Un primo passo, per Cambiasso, in una nuova dimensione professionale che, per diversi motivi, pare essere perfettamente congeniale alle sue caratteristiche. Perché in fondo, già in campo, si muoveva da allenatore, con una acume tattico superiore. E con una leadership indiscutibile.