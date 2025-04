Cambiaso-Juventus verso la separazione: il possibile sostituto

Andrea Cambiaso è stato vicino a lasciare la Juventus già nell'ultimo mercato di gennaio, infatti Guardiola lo voleva fortemente al Manchester City e il tecnico catalano è pronto a rilanciare in estate per portare il difensore della Nazionale in Premier League. Secondo Calciomercato.com, l'affare può essere chiuso per 40-45 milioni di euro. Quella per l'ex Genoa potrebbe essere l'eccezione, ovvero l'unica cessione di un big nella prossima sessione di calciomercato. I bianconeri in caso di raggiungimento dell'obiettivo qualificazione alla prossima Champions non sarebbero obbligati a cedere i pilastri della rosa. Il classe 2000 piace in Inghilterra, non solo i 'Citizens' lo avrebbero messo nel mirino ma anche il Liverpool che è alla ricerca del sostituto di Alexander Arnold, il quale lascerà i Reds a fine stagione per trasferirsi a parametro zero, probabilmente, al Real Madrid. Giuntoli sta già pensando all'eventuale sostituto di Cambiaso e come rivela Calciomercato.com, il primo nome sul taccuino è De Cuyper del Bruges. La Juventus non è l'unico club in Italia interessato al terzino della nazionale belga, infatti anche il Milan ci starebbe pensando in caso di addio di Theo Hernandez. Al momento è avanti "la vecchia signora", che si è mossa in anticipo.