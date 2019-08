Con Correa sempre più vicino, il Milan deve concentrarsi anche sulle cessioni che potrebbero portare in dote un bel gruzzoletto, utile per rientrare dell'ingente spesa per l'acquisto dell'attaccante dell'Atletico Madrid. Tra quelli che rischiano di salutare Milanello c'è Hakan Calhanoglu, già vicino all'addio a gennaio, quando il Lipsia chiese informazioni. E stando a quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', la società tedesca sarebbe tornata all'attacco contattando gli agenti del centrocampista per provare a impostare una trattativa che potrebbe chiudersi sulla base di 20 milioni di euro.