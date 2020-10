Calha, rinnovo difficile: lo United è in agguato, il Milan punta Thauvin

LO SCENARIO

La trattativa per il rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto nel giugno 2021, difficilmente andrà a buon fine, viste anche le richieste, ritenute eccessive dal Milan, del suo agente. Il Manchester United continua il suo pressing per portare in Inghilterra il centrocampista turco. Probabile che il trasferimento possa concretizzarsi già nel mercato di gennaio ed è possibile che l'accordo tra rossoneri e red devils possa comprendere anche il futuro di Diogo Dalot, di proprietà dello United e in prestito al Milan fino alla fine della stagione.

Secondo quanto riferito dal giornale tedesco "Bild", Calhanoglu sarebbe felice di trasferirsi in Premier League e avrebbe rifiutato la possibilità di giocare nella Juventus che ha tentato un contatto con il giocatore nei giorni scorsi. Il Milan. comunque, ha già pronta l'alternativa. Si tratta del centrocampista offensivo francese Florian Thauvin, del Marsiglia. La sua situazione è simile a quella di Calhanoglu, visto che è in scadenza nel prossimo giugno. La dirigenza rossonera punta a trovare un accordo economico con il giocatore per poi decidere se prenderlo a gennaio, in cambio di un corrispettivo economico non eccessivo (vista l'imminente scadenza), oppure aspettare giugno per averlo gratis.