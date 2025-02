Calciomercato: Italia terza in Europa per soldi spesi gennaio, 223,8 mln

L'ultima finestra di mercato ha stabilito ancora una volta nuovi massimi storici nel calcio professionistico maschile e femminile, come confermato dall 'International Transfer Snapshot della Fifa (gennaio 2025). Secondo il rapporto - composto dalla Fifa Legal & Compliance Division con sede a Miami - un totale di 5.863 trasferimenti internazionali sono stati registrati nel calcio professionistico maschile a gennaio. Si tratta della cifra più alta di sempre per qualsiasi finestra di gennaio e di quasi il 20% in più rispetto al precedente record di gennaio 2024. Un totale di 2,35 miliardi di dollari è stato speso dai club per le commissioni di trasferimento internazionali, che è anche un nuovo massimo storico per qualsiasi finestra di gennaio. L'importo è superiore del 57,9% rispetto a gennaio 2024 e del 47,1% rispetto al precedente record di gennaio 2023. Nuovi record sono stati stabiliti anche in entrambe le categorie nel calcio professionistico femminile. I club hanno speso 5,8 milioni di dollari per le commissioni di trasferimento internazionali, il più alto di sempre in qualsiasi finestra di gennaio e più del doppio del record precedente (+180,6%) di gennaio 2024. Nel calcio professionistico femminile sono stati registrati circa 455 trasferimenti internazionali, con un aumento del 22,6% rispetto al precedente record di gennaio 2024. Nel calcio maschile, i club in Inghilterra hanno aperto la strada spendendo 621,6 milioni di dollari in commissioni di trasferimento. La top five è stata completata dai club in Germania (295,7 milioni), Italia (223,8 milioni), Francia (209,7 milioni) e Arabia Saudita (202,1 milioni). Nel frattempo, i club in Francia hanno guadagnato l'importo più alto (371,0 milioni), seguiti dai club in Germania (226,2 milioni), Inghilterra (185,2 milioni), Portogallo (176,4 milioni) e Italia (162,0 milioni).