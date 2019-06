Calciomercato folle, spesi già 800 milioni in Europa: Real padrone a quota 300 in attesa del Psg

30/06/2019

Il calciomercato non è ancora ufficialmente cominciato, perché i contratti scadono il 30 giugno e quelli con le nuove squadre partono dall'1 luglio. Eppure i milioni già spesi nel resto d'Europa, Italia esclusa, sono già 800. Del resto la bolla esplosa due estati fa con l'acquisto di Neymar da parte del Psg ha scatenato una spirale senza fine e se oggi Joao Felix passa dal Benfica all'Atletico Madrid per 126 milioni è anche perché ormai si è imboccata una strada forse senza uscita.



Lo studio dell'Ansa mette il Real Madrid in prima fila con i 300 milioni investiti per avviare la rivoluzione, forse in ritardo di un anno dopo il flop della prima stagione post-Ronaldo: Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Rodrygo e Militao cambieranno volto alla squadra e forse non finisce qui. Questa la panoramica dei colpi messi a segno o segnati in agenda dai principali club stranieri, con il ritorno di Neymar al Barça che può scatenare la bagarre.



REAL MADRID: Dei giocatori arrivati abbiamo già detto. Hazard era da tempo nel mirino e dopo la costante crescita al Chelsea il belga cerca la definitiva consacrazione con la maglia più prestigiosa del pianeta: un cartellino da 147 milioni (acquisto più caro della storia del club) è un biglietto da visita pesante, ma si alleggerirà se continueranno ad affiancargli campioni. Gli altri obiettivi sono Pogba, Eriksen o Van der Beek, poi ci sarà da divertirsi anche pensando ai calciatori in uscita come Bale e Isco.



BARCELLONA: Stavolta l'arrivo di Griezmann non è più procrastinabile. Il Barcellona pagherà i 125 milioni della clausola all'Atletico Madrid per un giocatore che è nell'orbita del club da due anni. Frankie de Jong, centrocampista dell'Ajax meraviglia, è stato già acquistato a gennaio per 75 milioni, l'ex portiere di riseva della Juventus, Neto, arriverà per 26 più 9 di bonus. Ma il botto sarebbe il ritorno di Neymar, con un'operazione da 200 milioni e oltre.



ATLETICO MADRID: Le partenze fanno rumore perché Simeone perde in un solpo colpo Godin, Juanfran e Felipe Luis, arrivati a scadenza di contratto, e dovrà rinunciare anche a Lucas Hernandez (Bayern), Griezmann (Barcellona) e e Rodri (Manchester City). Ma l'arrivo di Joao Felix per 126 milioni (ci sono anche sospetti di riciclaggio) riscrive la storia. Si parla anche di Ante Rebic, ex Fiorentina: costo 40 milioni. Certo, è un altro giocatore rispetto a quello visto in Serie A.



PREMIER LEAGUE: Le inglesi hanno dominato la scorsa stagione con la doppia finale europea Liverpool-Tottenham e Chelsea-Arsenal, così il mercato non ha ancora vissuto scossoni enormi, ma arriveranno presto. I colpi stanno arrivando in casa Manchester City con Guardiola, reduce da due "scudetti" di fila, che proverà un nuovo assalto al sogno Champions: 70 milioni per Rodri e soprattutto 90 al Leicester per Maguire, che dovrebbe sostituire Kompany, poi forse Cancelo dalla Juve.



Il Liverpool campione d'Europa per ora ha preso il difensore olandese 18enne Van den Berg per appena 2 milioni, il Chelsea aveva già speso 64 milioni per Pulisic, ma ora ha il mercato bloccato, il Tottenham potrebbe perdere Eriksen e sostituirlo con Ndombele (il Lione vuole 80 mln), mentre altri obiettivi sono Lo Celso (Betis) e Sessegnon (Fulham). Chi ha già speso è il Manchester United: 20 milioni per l'esterno offensivo Daniel James (Swansea), 56 (!) per Aaron Wan-Bissaka, terzino destro preso dal Crystal Palace. Lukaku è in uscita (forse destinazione Inter), Pogba forse.



BUNDESLIGA: Via Robben, Ribery, Rafinha, James Rodriguez e soprattutto Hummels, il Bayern è stato costretto a spendere. Per ora ha blindato le fasce coi due francesi Pavard (Stoccarda) e Lucas Hernandez (Atletico) pagandoli 113 milioni. Ora serve una vera ala: prima scelta Sané, che Guardiola si vuole tenere stretto, un altro obiettio è Dembelé, strapagato dal Barça, dove non si è mai ambientato. Il Borussia Dortmund, dopo la delusione per il mancato Meisterschale, ha speso oltre 100 milioni in patria: torna Hummels, arrivano l'esterno basso Schultz, il centrocampista Brandt e l'ala Thorgan Hazard. Ma sono anche arrivati 64 milioni per Pulisic.



PSG: Leonardo è al lavoro ed è già partito all'assalto: l'impessione è che possa essere un'estate di fuoco. Gigio Donnarumma, Leonardo Bonucci (più difficile) e Sergej Milinkovic-Savic sono i primi obiettivi, se poi dovessero arrivare gli oltre 200 milioni da Neymar, andrebbe accontentato Mbappé che accanto a lui vuole un fuoriclasse.