Manchester United, Ronaldo via a giugno senza la Champions

DALL'INGHILTERRA

Lo riporta il Daily Express, secondo cui il portoghese si starebbe già guardando intorno

Dall'Inghilterra arriva un'indiscrezione clamorosa sul futuro al Manchester United di Cristiano Ronaldo. Stando al Daily Express, se i Red Devils non dovessero qualificarsi per la prossima Champions League, CR7 a fine stagione potrebbe chiedere la rescissione del contratto e cercarsi un'altra squadra per essere protagonista in Europa. Getty Images

Cristiano Ronaldo se l'era immaginato molto diverso il suo ritorno a Manchester. E Oltremanica cominciano a circolare voci sempre più insistenti relative a un possibile addio del portoghese già a giugno. Di sicuro CR7 non ha indossato nuovamente la maglia dei Red Devils per giocare in Europa League e si starebbe già guardando intorno.

Il che, tradotto, vuol dire Champions League obbligatoria. Diversamente, stando al Daily Express, a giugno scatterebbe la richiesta di rescissione con lo United. Scenario possibile, vista la solita voglia di CR7 di essere protagonista nella massima competizione per club europea, e che metterebbe ancora più sotto pressione Solskjaer in vista dei prossimi impegni.