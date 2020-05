Besiktas, Karius lascia il club

MERCATO

L'avventura di Loris Karius in Turchia è ufficialmente finita. Il portiere di proprietà del Liverpool, ceduto in prestito biennale dai Reds dopo la disastrosa prestazione in finale di Champions con il Real Madrid, ha annunciato infatti, con qualche settimana di anticipo, la risoluzione del proprio contratto col club turco con un post pubblicato su Instagram: "È un peccato che finisca così".

"Ciao a tutti, oggi ho risolto il mio contratto con il Besiktas - ha scritto il portiere - È un peccato che finisca così, io ho fatto di tutto per risolvere questa situazione. Sono stato paziente per mesi, sono successe le stesse cose dell'anno scorso: al club ho persino proposto la soluzione della riduzione dello stipendio ma non è stata presa in considerazione".

"È importante per me che voi sappiate - ha scritto poi rivolgendosi ai tifosi - che mi è piaciuto molto giocare con questa squadra. Il Besiktas può essere orgoglioso di avere al proprio seguito tifosi così appassionati che danno sempre un supporto straordinario. Mi avete sempre supportato, sia nei momenti positivi sia in quelli negativi, e mi ricorderò di voi nel migliore dei modi. Ci tengo a ringraziare tutti i compagni di squadra, lo staff tecnico e tutte le altre persone che lavorano nel club. Mi avete accolto a braccia aperte fin dal primo giorno. Grazie mille!".