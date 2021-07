Barcellona, Laporta: "Messi vuole rimanere, siamo sulla strada giusta"

In casa Barcellona sembra regnare ottimismo attorno alla vicenda del rinnovo di contratto di Lionel Messi: "Noi vogliamo che Leo rimanga e Leo vuole rimanere, tutto è sulla strada giusta - ha dichiarato il presidente blaugrana Joan Laporta a Onda Cero - Quello che resta da risolvere è il problema del fair play finanziario. Mi piacerebbe poter annunciare che resterà, ma al momento non posso farlo. Stiamo cercando la soluzione migliore per entrambe le parti".

Getty Images