Lecce: prolungati fino a giugno 2027 i contratti a Banda, Gallo e Ramadani

In attesa di definire la questione relativa al nuovo direttore sportivo e, conseguentemente, la permanenza del tecnico Eusebio Di Francesco sulla panchina giallorossa, il Lecce comincia ad effettuare le prime operazioni di mercato in vista dell'imminente stagione agonistica. Attraverso una nota diffusa dal proprio ufficio stampa, il club giallorosso comunica di aver esercitato l'opzione, prevista contrattualmente, per il prolungamento di un anno del contratto con i calciatori Lameck Banda, Antonino Gallo e Ylber Ramadani. La nuova scadenza contrattuale dei tre giallorossi è stata così prorogata al 30 giugno 2027. La stessa società ha esercitato l'opzione, prevista contrattualmente, per il prolungamento di tre anni del contratto in essere con i calciatori Olaf Gorter, Niko Kovac e Marlon Ubani. La nuova scadenza contrattuale dei tre giallorossi è stata così prorogata al 30 giugno 2029.