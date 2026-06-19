Calabria verso il ritorno in Italia: tre club di Serie A sull'ex Milan

19 Giu 2026 - 17:04
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Davide Calabria potrebbe tornare in Serie A già in questa sessione estiva di mercato. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l'ex capitano del Milan sarebbe finito sul taccuino di diversi club italiani, tra cui Cagliari, Sassuolo e Torino. Il terzino è arrivato al Panathinaikos un anno fa ed è legato al club greco da un contratto fino al 2028. Il classe '96 aprirebbe le porte al ritorno in Italia, ma il nodo più alto è attualmente rappresentato dall'ingaggio, giudicato fuori portata da tutte e tre le squadre. Da vedere se la situazione si sbloccherà nelle prossime settimane. 

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