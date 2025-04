Cairo: "Lavoriamo a fari spenti, rafforzeremo il Torino"

"Direi che quest'anno siamo al decimo posto il che non è niente male alla luce soprattutto dell'infortunio a Zapata che certamente ci ha tolto un giocatore importante per quello che faceva ma anche per la sua capacità di essere collante per la squadra. Se l'Inter avesse perso Lautaro o Thuram per tutta la stagione avrebbe fatto cose diverse. Non dimentichiamoci poi che abbiamo rafforzato la squadra a gennaio e ora siamo qui nelle ultime quattro giornate a fare il massimo possibile". Così Urbano Cairo, presidente del Torino, a margine della presentazione della nuova maglia rosa del Giro d'Italia. "Obiettivi per la prossima stagione? Io ho imparato che darsi obiettivi non è cosa positiva, meglio fare le cose a fari spenti, con innesti giusti e poi in tutte le squadre ci sono ricambi di giocatori che vengono venduti e comprati, l'importante è trovare i giocatori giusti per rafforzare la squadra".