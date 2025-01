"Faremo gli acquisti necessari, e non ci dispiacerebbe farli anche velocemente". Così Urbano Cairo sul mercato del Torino nelle parole riportate dai colleghi de La Stampa. Il patron granata ha poi aggiunto: "A volte però lo sforzo non è sempre conciliabile con le esigenze altrui. Vediamo, la voglia di rinforzare il Torino non mi manca".