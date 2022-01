Caicedo dopo Gosens, senza dimenticare Onana: Inter, che gennaio!

MANOVRE NERAZZURRE

A febbraio attesa l'ufficialià del rinnovo di Brozovic, poi tutto sulle mosse estive: Scamacca, Frattesi e Bremer

L'ultima operazione di mercato dell'Inter in questa finestra di mercato diventerà ufficiale oggi: dopo Gosens, tocca infatti a Felipe Caicedo. L'attaccante ecuadoregno preso dal Genoa ha iniziato l'iter delle visite mediche questa mattina presso la Clinica Humanitas di Rozzano, poi ha proseguito la giornata presso il Centro Coni per ottenere l'idoneità, e infine è atteso in sede per la firma sul contratto. Inzaghi può dunque riabbracciare l'attaccante che già allenato alla Lazio, preso ora dall'Inter in prestito secco e gratuito dal Genoa: Caicedo resterà a Milano sino a giugno, percependo circa 800mila euro di ingaggio, sostanzialmente quanto risparmiato dall'Inter con il trasferimento di Sensi alla Sampdoria.

Con le mosse Gosens e Caicedo l'Inter chiude un mercato "di riparazione" per certi versi inatteso, perché se è vero che Inzaghi reclamava l'arrivo di una quinta punta funzionale, a basso impatto sul bilancio ma di buon impatto (per esperienza, conoscenza, capacità) sulla rosa, l'arriva dell'esterno sinistro tedesco preso dall'Atalanta si configura come un grande colpo a sorpresa. I nerazzurri, che hanno finalizzato anche l'operazione Onana - il portiere che si svincola dall''Ajax ha sostenuto le visite mediche a inizio mese e verrà ufficializzato a fine mercato - e si preparano ad annunciare il rinnovo di Brozovic, hanno intanto lavorato anche sui prossimi obiettivi estivi, raggiungendo un accordo di massima con Scamacca, Frattesi e Bremer: Marotta e Ausilio hanno così gettato le basi delle trattative con Sassuolo e Torino che contano di poter chiudere a fine campionato. Diversa, invece, la questione svincolati. Per intenderci, su Dybala l'Inter c'è, ma al momento non c'è stato ancora alcun affondo. Stando al passo coi tempi, si può dire che la dirigenza nerazzurra sia in vigile attesa...