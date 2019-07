L'avventura di Marko Rog con la maglia del Cagliari sta per cominciare ufficialmente. Il giocatore croato si è presentato a Milano per i controlli di rito prima di unirsi al ritiro della squadra sarda. Un affare che si è chiuso con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Nelle casse degli azzurri finiranno subito due milioni, poi altri 13 per il riscatto.