Cagliari, Palestra: "Juve e Inter? Concentrato a fare bene qui"
13 Dic 2025 - 23:50
"Mi accostano a Juve e Inter? Sono concentrato al cento per cento sul Cagliari. Poi in futuro non si sa cosa succederà". Così il difensore del Cagliari Marco Palestra a Dazn dopo la sconfitta contro l'Atalanta.
