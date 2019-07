Nahitan Nández è a un passo dal vestire la maglia del Cagliari. Secondo quanto scrive il quotidiano argentino Olé, il presidente Tommaso Giulini avrebbe trovato un accordo con il Boca Juniors sulla base di 20 milioni di dollari per il centrocampista uruguaiano. Nandez è stato individuato come l'erede perfetto di Nicolò Barella. La conferma di un accordo ormai imminente, raggiunto dopo un vertice in Spagna mercoledì scorso, arriva dal rappresentante di Nandez, Pablo Bentancur, che ha detto: "È tutto fatto con il Boca".