In serata Tommaso Giulini ha parlato brevemente all'uscita dalla sede dell'Inter, spiegando che per la definizione dell'affare Nainggolan bisognerà attendere ancora qualche ora: "Ci riaggiorniamo domani - le parole del numero 1 del Cagliari -. Tutto quello che posso dirvi è questo, sono molto più espansivo di solito. Nainggolan? Per lui tornare a Cagliari sarebbe la cosa più bella del mondo".