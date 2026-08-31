Cagliari, è ufficiale l'acquisto di Yanis Massolin dall'Inter in prestito con diritto e controriscatto

31 Ago 2026 - 13:39
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Il Cagliari e l'Inter hanno completato l'affare per portare Yanis Massolin in Sardegna: l'ex Modena arriva in rossoblù in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, segno che i nerazzurri non vogliono perdere il controllo del cartellino del talento francese. 

Il comunicato

 "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yanis Massolin, che si trasferisce in rossoblù dall’Inter in prestito sino al termine della stagione sportiva 2026/27 con diritto di riscatto e controriscatto. Benvenuto in Sardegna, Yanis!". Anche l'Inter ha pubblicato una nota: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Yanis Massolin al Cagliari. Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione".

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