Cagliari, è ufficiale l'acquisto di Yanis Massolin dall'Inter in prestito con diritto e controriscatto

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yanis Massolin, che si trasferisce in rossoblù dall’Inter in prestito sino al termine della stagione sportiva 2026/27 con diritto di riscatto e controriscatto. Benvenuto in Sardegna, Yanis!". Anche l'Inter ha pubblicato una nota: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Yanis Massolin al Cagliari. Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione".