Burdisso: "Prima o poi lavorerò con De Rossi"

Nicolas Burdisso ha un desiderio che vorrebbe realizzare nel corso della propria carriera. L'ex dirigente della Fiorentina è pronto a lavorare al fianco di Daniele De Rossi, suo ex compagno di squadra alla Roma: "Sì, e sono sicuro che prima o poi succederà, perché ci fidiamo l’uno dell’altro. E poi la nostra amicizia aiuta - ha spiegato Burdisso in un'intervista a Il Messaggero -. L’estate scorsa, però, la Roma non mi aveva contattato. Altre squadre invece sì".