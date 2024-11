BUFFON RIVELA: "ATALANTA E BARCELLONA MI VOLEVANO, MA PIRLO MI HA CONVINTO A RIMANER ALLA JUVE"

Gigi Buffon non si nasconde e racconta come, prima del definitivo addio alla Juventus, ci siano stati contatti con altri importanti club. Lo fa in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui spiega le indiscrezioni su un approdo all'Atalanta o al Barcellona: "Mi voleva l’Atalanta. Gasperini mi scrisse un WhatsApp: “Con te vinciamo la Champions”. Fu Pirlo a convincermi a restare alla Juve. Avevo poi un’offerta dal Barcellona come secondo portiere: l’idea di giocare con Messi, dopo CR7, mi piaceva. Un giorno però stavo guidando, e alla radio danno una canzone di Jovanotti che ho amato molto e non sentivo da dieci anni: “Bella”. Alzo lo sguardo, e vedo il casello di Parma. Un segno. Chiudere dove tutto era cominciato"