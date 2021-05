Buffon, parla l'agente: "Benfica? Un club che potrebbe interessare"

PARLA L'AGENTE

Silvano Martina ad 'A Bola': "Ma non c'è stato nessun contatto"

"Il Benfica è un club che potrebbe interessare". Lo ha ammesso l'agente di Gianluigi Buffon, Silvano Martina, al quotidiano portoghese 'A Bola', secondo cui il club lusitano è pronto a puntare sul 43enne portiere. Buffon intende continuare la sua carriera dopo aver detto addio alla Juve e ha intenzione di giocare almeno per un'altra stagione. "Se il Benfica ci chiama, può sicuramente interessare. Ma, ripeto, non ho avuto contatti con il Benfica, né con intermediari, né direttamente", ha aggiunto Martina.

Benfica, Siviglia e Olympiacos sono le squadre straniere che, stando ad 'A Bola', attirano maggiormente Buffon. Anche se nei giorni scorsi dalla Spagna è rimbalzata una clamorosa indiscrezione secondo cui l'ormai ex bandiera bianconera sarebbe in trattativa con il Real Madrid per fare il secondo di Thibaut Courtois. Destinazione che gli darebbe la possibilità di tentare l'ennesimo assalto alla Champions League. "Ho deciso di staccare per 15 giorni, voglio pensare bene a cosa fare e nella maniera più opportuna perchè se decido di seguire una strada, devo avere motivazione ed entusiasmo altrimenti meglio fermarsi. Non ho fretta", ha detto due giorni fa Buffon a margine della Partita del Cuore.