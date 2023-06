Brozovic dice sì all'Al-Nassr: venerdì le visite mediche

ciao INTER

Una delegazione del club arabo in Croazia ha convinto il croato: 100 milioni in tre anni al giocatore. Finiscono le speranze del Barcellona

Marcelo Brozovic ha detto sì all'Al-Nassr. La delegazione del club arabo volata in Croazia è riuscita a convincere il centrocampista dell'Inter ad accettare l'offerta anche perché sarebbero state esaudite tutte le richieste economiche del giocatore: prenderà 100 milioni di euro in tre anni tra ingaggio fino al 2026 e bonus alla firma. Le visite mediche del croato con l'Al-Nassr sono previste venerdì. Il Barcellona, che pure era interessato al 30enne, non ha mai avuto la forza per controreplicare: i blaugrana prima di acquistare devono cedere e lo stesso Brozovic si sarebbe stufato di attendere altro tempo prima di decidere il proprio futuro. All'Inter circa 23 milioni di euro che saranno subito reinvestiti su Davide Frattesi.

Nelle ultime ore erano trapelati messaggi sibillini sul profilo Instagram di Brozovic: l'ultimo lo vedeva protagonista con la maglia nerazzurra e le braccia al cielo rivolte verso i tifosi, raccogliendo apprezzamenti, incitamenti e "commenti" anche da ex compagni di squadra (come Perisic). Si era vociferato che il croato fosse stizzito e risentito con la società e non avesse intenzione di svernare in Arabia, a meno di una offerta da far girare la testa. Offerta puntualmente arrivata giovedì sera.