Brighton ed Everton su Casadei: le mosse del Torino

Tornano a suonare le sirene inglesi per Cesare Casadei. Dopo le 7 reti in 36 presenze in stagione, il centrocampista del Torino è finito nel mirino di Brighton ed Everton che vorrebbero riportarlo in Inghilterra dopo le esperienze tra Premier League e Championship. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, i granata non hanno alcuna intenzione di privarsi del classe 2003. Arrivato nel febbraio 2025 per circa 13 milioni di euro, Casadei rappresenta un punto fermo del progetto e, salvo offerte considerevoli, non dovrebbe lasciare la Mole.