Non solo Ceccherini dalla Fiorentina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Brescia potrebbe piazzare un altro colpo, questa volta d'esperienza, in difesa: secondo la rosea infatti ci sono stati dei contatti con Rolando, ex Inter, che, da svincolato (ha risolto col Marsiglia), potrà firmare appena raggiunto un accordo col Brescia.

Tempo reale domenica 25 agosto