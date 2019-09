"Mi sento responsabile, l'obiettivo era Euro 2020 e non l'abbiamo centrato. In questo modo, il nuovo commissario tecnico avrà tempo per preparare la squadra in vista della Nations League". Sono queste le parole di Robert Prosinecki, commissario tecnico della Bosnia che, dopo la sconfitta per 4-2 contro l'Armenia, ha deciso di lasciare la panchina della nazionale. La decisione pare irreversibile, nonostante calendario e classifica non condannino ancora matematicamente la Bosnia dalla possibilità di qualificarsi.