Bologna, si lavora per il rinnovo di Italiano

Una stagione che potrebbe rimanere negli annali. Dopo la storica qualificazione in Champions League con Thiago Motta, il Bologna di Italiano potrebbe non solo replicare, ma anche migliorare i risultati ottenuti dall'ormai ex allenatore della Juventus. I rossoblu infatti a 8 giornate dalla fine sono quarti in classifica e con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia. Un rendimento impensabile, soprattutto a fronte delle cessioni di Calafiori e Zirkzee, ottenuto grazie allo straordinario lavoro di Vincenzo Italiano. L'ex tecnico della Fiorentina, dopo una prima parte di stagione molto complicata, è riuscito a trovare la quadra e il suo Bologna ha iniziato così a volare. Dodici mesi dopo aver perso Motta, Sartori e Di Vaio non hanno intenzione di lasciarsi sfuggire un altro ottimo allenatore: per questo i dirigenti del Bologna sono al lavoro per blindare Italiano, prolungando e adeguando il contratto del tecnico. Un'impresa non sarà semplice visto che in estate ci sarà un gran via vai sulle panchine di Serie A e diversi top club guardano con interesse al tecnico nato in Germania.