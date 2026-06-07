Bologna, Sartori su Orsolini: "Ha la proposta di rinnovo, deve solo firmarla"

07 Giu 2026 - 11:27
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Il Bologna punta forte su Riccardo Orsolini anche per il futuro. I felsinei vogliono fare dell'esterno una vera e propria bandiera come confermato da Sartori alla Gazzetta: "Lui è molto stimato dalla società - le parole del dt degli emiliani -.  Il contratto con la nostra proposta di rinnovo ce l’ha nel suo cassetto, deve solo firmarlo. Se sono ottimista? Non so, dipende da lui: abbiamo fatto lo sforzo più grande che potevamo fare, con la speranza che lui possa diventare il Bulgarelli degli anni 2000" 

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