Dopo un lungo tira e molla,

Andreas Skov Olsen, 19 anni ha detto sì al Bologna. A

comunicarlo è il club rossoblù, che ha ufficializzato l'arrivo

dell'attaccante danese: sbarcato sotto le Due Torri a inizio

luglio per le visite mediche, aveva poi deciso di prendersi del

tempo per riflettere sul futuro, al momento della firma. Per lui contratto quinquennale.