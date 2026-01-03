Logo SportMediaset

Mercato

Bologna, Italiano: "Mercato? Se ci saranno chance la società interverrà"

03 Gen 2026 - 17:21

"Il mercato? Sono convinto che se si potrà aggiungere qualità alla squadra non ci tireremo indietro. Siamo vigili su tutto. Sono tranquillo che se ci saranno chance la società interverrà". Così il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter. "Nuovo assetto offensivo per sbloccare la squadra? Ero molto preoccupato ad inizio anno, ad esempio dopo la gara con il Milan in cui non abbiamo tirato in porta. Poi da lì la produzione è cambiata. Ci sono omenti nel campionato in cui appena gli attaccanti toccano palla fanno gol ed altri in cui non realizzano nemmeno con dieci occasioni. Nel momento in cui ci sarà la necessità aggiungeremo tutto il materiale offensivo a disposizione, ma in questo momento non sono preoccupato. Dobbiamo continuare a battere e creare perché si vince facendo gol", ha spiegato. 

