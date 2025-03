Bologna, Italiano e il rinnovo: "C'è tutta la mia disponibilità"

Vincenzo Italiano sta facendo molto bene al primo anno alla guida del Bologna. Dopo le fisiologiche difficoltà iniziali dopo una stagione straordinaria culminata con la qualificazione in Champions con Thiago Motta in panchina, il tecnico rossoblù sta riuscendo a fare meglio. I tifosi e la società pensano già al rinnovo del contratto in scadenza nel 2026: "Con onestà devo dire che non si è ancora discusso di niente - ha commentato alla Gazzetta dello Sport -. Ma... c’è tutta la mia disponibilità".