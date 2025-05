Bologna-Italiano, altro incontro ma manca ancora l'accordo: Milan alla finestra

Nella giornata di ieri è andato in scena il secondo incontro tra gli agenti di Vincenzo Italiano e la dirigenza del Bologna per pianificare le strategie future del club e decidere il futuro. Il discorso tra il club rossoblù e il tecnico non riguarda soltanto la parte economica, ma anche le strategie in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta Sky, al momento Italiano avrebbe dato la priorità al club con cui ha vinto la Coppa Italia in finale contro il Milan, ma ad oggi non è ancora stato trovato l'accordo per quanto riguarda il rinnovo di contratto. In settimana è previsto un nuovo incontro, intanto proprio il Milan del nuovo ds Tare monitora la situazione e resta alla finestra.