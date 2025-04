Bologna, Fenucci: "Offerte per Orsolini? Nessuno è incedibile"

"Il giocatore simbolo del Bologna? Per spirito Lorenzo De Silvestri, per quello che riesce a trasferire a tutto l'ambiente, è lui il simbolo del Bologna". Così Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. "Orsolini è cresciuto molto, come Ndoye, uno dei migliori esterni a livello internazionale, ma sottolineo anche la continuità di Remo Freuler. Tutti sono cresciuti molto, la squadra ha tante individualità che poi vengono esaltate da questo gioco aggressivo, propositivo e di caratura internazionale che sta portando avanti Italiano. Offerte per Orsolini? Come ho già detto in passato, Orsolini è un figlio di Bologna. In passato, quando abbiamo ricevuto richieste, abbiamo sempre detto che sarebbe rimasto e lui è rimasto volentieri. Come per gli altri il mercato per adesso non esiste. Nessuno è incedibile, ma del mercato credo se ne debba parlare quando sono i momenti giusti. Alla fine non c'è squadra al mondo che non cresca anche vendendo calciatori. Però anche l'anno scorso mi ero lamentato del fatto che, nel finale di campionato, troppo spesso dai media, i nostri giocatori venivano accostati ad altre squadre. Questo crea un po' di fastidio", ha aggiunto.