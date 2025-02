Bologna, Di Vaio: "Calabria ci ha scelti, sappiamo quanto è stato difficile lasciare il Milan"

Una scelta complicata quella di Davide Calabria che nel mercato invernale ha lasciato il Milan per trasferirsi al Bologna. Una mossa di mercato che ha colpito particolarmente Marco Di Vaio che ha presentato il difensore nel corso di una conferenza stampa. "C'è poco da dire su Calabria, lo conoscete tutti, non ha bisogno di presentazioni, ha scelto noi, siamo molto contenti di averlo. So e sappiamo quanto è stato difficile lasciare il Milan, casa sua. Ha un contratto fino a fine anno, ha deciso di terminare il suo contratto qua, per mettersi in evidenza e stare con noi cercando di centrare gli obiettivo. A fine anno ci metteremo seduti e cercheremo di capire. Siamo concentrati sul presente, del futuro ne parleremo più avanti".