Santiago Castro resterà al Bologna anche dopo l'estate. L'attaccante argentino ha parlato con Sartori e Di Vaio, scartando l'ìpotesi di diventare azzurro come avanzato da Spalletti, e soprattutto quella di lasciare i rossoblu a fine stagione. Il club non vuole cederlo adesso, ma farlo crescere ancora, per poi incassare una cifra maggiore in futuro, convinto delle sue grandi qualità. Lo scrive il Corsport.