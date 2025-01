Bologna, ad Fenucci: "Nuovi ingressi se parte qualcuno"

"Ho avuto una riunione con Sartori e Italiano: se capitano occasioni non ci tireremo indietro ma abbiamo problemi di lista. Per pensare a nuovo ingresso dobbiamo sfoltire. Per ora siamo questi e siamo competitivi così". Parole dell'ad del Bologna Claudio Fenucci a margine della presentazione dell'iniziativa 'Sin dall'inizio Forza Bologna': tutte le nuove nate e tutti i nuovi nati del Comune di Bologna, a partire da gennaio 2025, riceveranno la maglia ufficiale del club.