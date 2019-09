Un altro attaccante che ha scritto la storia negli ultimi due decenni dice basta. Dimitar Berbatov ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a 38 anni, ad un anno e mezzo dall'ultima partita ufficiale giocata. L'ultima esperienza del bulgaro classe 1981 è stata in India, con il Kerala Blasters. Non gioca in Europa dal 2016, quando ha vestito la maglia del Paok Salonicco. Cresciuto nel CSKA Sofia, Berbatov si è imposto in Europa nel Bayer Leverkusen, prima di passare per due anni al Tottenham e approdare poi al Manchester United. Ha vestito anche le maglie di Fulham e Monaco.