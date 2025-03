Benevento, ufficiale l'esonero di Pazienza

Il Benevento ha ufficialmente esonerato l'allenatore Michele Pazienza. L'ex calciatore, tra le altre, di Juventus e Napoli paga un rullino da quatto pareggi e una sconfitta nelle ultime 5 partite. L'ultimo, quello che ha di fatto sancito l'esonero, con la Casertana condanna i campani al quarto posto in classifica nel girone C di Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra, Michele Pazienza, insieme ai suoi collaboratori: l'allenatore in seconda, Antonio La Porta, e il preparatore atletico, prof. Leandro Zoila. La Società augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera e li ringrazia per la professionalità e l'impegno dimostrati".