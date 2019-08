Più Monaco che Roma per Wissam Ben Yedder. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, al momento il club monegasco sarebbe l'unica opzione concreta per il futuro dell'attaccante di proprietà del Siviglia. Monchi in queste ore ha già ricevuto un'offerta da 20 milioni di euro, più il cartellino dell'esterno d'attacco Rony Lopes, per lasciar partire il bomber franco-tunisino, autore di 30 gol e 11 assist solamente nell'ultima stagione.

Tempo reale sabato 10 agosto